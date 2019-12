Oriol Cardona: «Ara em prenc les curses amb més cap; el component tàctic és la clau»

TEXT: Marc Morera | FOTOS: Arxiu particular

El banyolí Oriol Cardona és un apassionat de la muntanya, ja sigui a l’hivern, quan competeix amb esquís, o a l’estiu, quan es calça les vambes i canvia la neu per les curses. Aquesta passió per l’esport l’ha dut a viure a l’Alta Cerdanya, a Font-romeu. El gironí només té 24 anys, però ja s’ha fet un lloc entre els esportistes més importants de l’esquí de muntanya i suma uns quants trofeus al seu palmarès. Només fa dues temporades que es dedica a les curses, però els èxits no han tardat a arribar.

Vostè és nascut en una ciutat situada a 172 metres sobre el nivell del mar. Com va començar aquest idil·li amb la muntanya que l’ha dut a viure per sobre dels 1.741,4 metres?

Vaig començar a aficionar-me a l’esport quan era petit, a l’escola. Practicava atletisme com a extraescolar i ho vaig fer fins a acabar el batxillerat. Entremig, els meus pares em van apuntar a esquí alpí el cap de setmana i pujàvem a la Molina a entrenar-me, fins que, als 13 anys, em van inscriure al Centre d’Esquí Alpí i Tecnificació de Muntanya, on vaig començar a instruir-me en aquest esport.

Pel que fa a estudis, vostè ha cursat INEF.

Sí, en acabar el batxillerat me’n vaig anar a Font-romeu a estudiar la carrera. He fet INEF i m’he especialitzat en entrenament amb alçada.

Curses de muntanya o esquí de fons?

Els dos esports són molt diferents, encara que es practiquin al mateix lloc. És veritat que la meva disciplina principal és l’esquí de muntanya, que em prenc més seriosament i més em planifico, però des d’aquest estiu passat també he volgut donar molta importància a les curses i les afronto amb més preparació.